Importante Inversión de la Comisión de la Fiesta Provincial del Ternero

Días pasados, se recibieron las 100 sillas de madera que fueron adquiridas por la Comisión de la Fiesta Provincial del Ternero que se realiza en San José de Feliciano, las mismas serán destinadas para distintos usos durante la fiesta.

Con una inversión de $ 2.100.000,00 y con el predio propio, se empieza a recorrer el camino para que la fiesta tenga sus propios bienes y año tras años deba alquilar la menor cantidad de equipos posibles y mejorar así los resultados económicos.

