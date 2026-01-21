Vuelven los tradicionales Corsos Sanjosesinos

San José se prepara para vivir una de las celebraciones más convocantes del verano.

Con música, color y alegría las comparsas locales se presentan en un gran espectáculo que este año tendrá cinco fechas programadas.

El 7 de Febrero se realizará el Carnaval en la Centenario, desde las 21:00 horas con entrada libre y gratuita.

Los días 14,15 y 16 de Febrero las funciones se llevarán adelante en el Predio Multieventos de San José con entrada general a $5.000 y entrada gratuita para residentes de San José (presentando DNI) y menores de 12 años.

Finalmente el 21 de Febrero los Corsos se trasladarán a Barrio El Brillante con entrada libre y gratuita.

www.discofm.com.ar