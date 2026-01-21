Feliciano presentó su carnaval en Paraná

El evento se llevó a cabo en el Centro Cultural La Vieja Usina de la capital provincial en el marco del ciclo La Noche de las Ciudades, organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos dentro de la agenda Cuac! Cultura Activa Verano. Allí se Vivió la presentación oficial de los Carnavales en la ciudad de Paraná, llevando bien alto la alegría, la pasión y la identidad de Feliciano.

Al ritmo de bailarinas que deslumbran y baterías que hacen latir el corazón, las comparsas Irupé, Ivotí Porá y Marabú mostraron todo su brillo, color y alegría.

Los Corsos de Feliciano se desarrollarán los días 24 y 31 de enero y los días 7, 14 y 15 de febrero.

www.discofm.com.ar