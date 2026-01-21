Recuperan bicicleta sustraída en Villa Elisa

En la noche de este martes, personal policial de Sub Comisaría La Clarita, dependiente de Jefatura Departamental Colón, logró recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída en la ciudad de Villa Elisa.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia radicada por una mujer de 48 años, quien informó la sustracción de una bicicleta marca SLP, modelo MTB5 PRO, rodado 29, color negro, desde el garaje de su domicilio, hecho ocurrido a fines del mes de diciembre del año 2025.

Tras tareas investigativas, se logró establecer el recorrido del rodado, el cual se encontraba en una vivienda de la localidad de Pueblo Cazes, donde fue hallado en poder de una mujer que manifestó haberlo recibido como obsequio de su hijo, quien lo habría adquirido por un bajo valor comercial a un individuo residente de Villa Elisa.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el Secuestro formal del birrodado y su posterior restitución a la damnificada, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.

