Cómo obtener la Certificación Negativa desde la Web de ANSES

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, permite obtener la Certificación Negativa en www.anses.gob.ar. Este comprobante sirve para acreditar que la persona no cuenta con cobertura de una obra social, no posee aportes ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones de ANSES ni programas sociales.

Para descargarla desde la web, se debe ingresar el CUIL y el período a consultar, que debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses. La tramitación también se puede efectuar a través de la app mi ANSES, en la sección Mis datos, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Esta constancia no requiere sello o firma de personal del organismo y tiene una validez de 30 días.

