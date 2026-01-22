Frigerio recibió a Santilli y ratificó el acompañamiento de Entre Ríos a las reformas que impulsa Nación

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este jueves en Casa de Gobierno al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, con quien mantuvo una reunión de trabajo en el marco de la agenda de articulación permanente que la provincia sostiene con el Gobierno nacional.

Del encuentro participaron también el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el viceministro del Interior, Gustavo Coria. Posteriormente, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa.

Frigerio destacó la importancia de seguir profundizando el trabajo conjunto con Nación y ratificó el acompañamiento de Entre Ríos a las transformaciones que se están impulsando a nivel nacional. «Estuvimos trabajando y punteando distintos temas de la provincia, cuestiones pendientes con el Gobierno nacional, y también aquellos vinculados a las reformas que la Argentina necesita y que nuestra provincia viene acompañando desde el primer momento», señaló.

En ese sentido, el mandatario expresó el apoyo del gobierno entrerriano al proyecto de modernización laboral que impulsa el Ejecutivo nacional, y subrayó que se trata de una iniciativa orientada a ampliar derechos y generar empleo formal. «Venimos sembrando esta relación con convicción, con la idea de que a la Argentina le tiene que ir bien para que también le vaya bien a Entre Ríos, independientemente de cualquier especulación personal o electoral», remarcó.

Por su parte, Santilli resaltó la «altísima valoración por parte del Gobierno nacional sobre la figura del gobernador Rogelio Frigerio» y destacó el trabajo que viene desarrollando el gobernador «en la provincia, pero también para con la relación con el Presidente», quien «lo destaca como uno de los gobernadores que, a una provincia con muchísimos problemas, la está sacando adelante», afirmó.

Santilli valoró el respaldo del gobernador y destacó el trabajo que viene realizando la gestión provincial. «El acompañamiento de Entre Ríos a las reformas es muy importante para el país y para los argentinos», afirmó, y señaló que se lleva una agenda de trabajo amplia con distintos temas que seguirán siendo abordados en conjunto.

Durante el encuentro se abordaron además distintos temas de interés para la provincia. Entre ellos, la situación del Palacio San José, donde el próximo 3 de febrero se realizarán los actos conmemorativos de la Batalla de Caseros. Al respecto, Frigerio expresó su expectativa de avanzar en la resolución administrativa que permita un trabajo conjunto entre Nación y provincia para poner en valor el monumento histórico.

Asimismo, se analizaron avances vinculados a la transferencia a la provincia de terrenos nacionales ubicados en la zona del Hospital De la Baxada, en la ciudad de Paraná, en el marco de un esquema de compensación de deudas, con el objetivo de impulsar un plan habitacional.

También se repasaron temas relacionados con tierras del puerto de Paraná, traspasos ferroviarios y áreas metropolitanas.

En materia de infraestructura, el gobernador planteó la necesidad de intervenir la ruta nacional 127 por razones de seguridad vial, mientras que se abordaron además cuestiones vinculadas a la obra pública y a concesiones viales estratégicas para la provincia.

www.discofm.com.ar