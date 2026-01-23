Continúa el adoquinado en calle Illia de Feliciano

El presidente Municipal de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto al Secretario de Obras y Servicios Públicos, recorrió las tareas de adoquinado en calle Illia.

La misma, ya cuenta con mas de 65 metros de hormigón articulado colocado y con la ayuda del tiempo, se espera poder seguir avanzando a buen ritmo.

Es una obra que se realiza con mano de obra municipal y fondos propios.

