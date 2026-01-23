Salud refuerza la atención sanitaria en el departamento Colón en plena temporada estival

Cada temporada de verano, Colón es uno de los destinos más elegidos de la costa del Río Uruguay. Ante este importante movimiento turístico, el Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó adelante, de manera anticipada, una reorganización de equipos y recursos con el objetivo de reforzar los establecimientos sanitarios y dar respuesta al aumento estacional de la demanda.

En este sentido, el director general de Hospitales, Mauro González, señaló que la reorganización implicó «aumentar el recurso humano en forma transitoria en los hospitales San Benjamín de Colón, San José de Villa San José y San Roque María Aguer de Francou de Villa Elisa, y también en el resto de la provincia, según la necesidad del momento. Por ejemplo, contemplando diferentes fiestas y eventos tradicionales, se reforzó el personal de guardia en determinados puntos de la provincia», y precisó: «Son decisiones estratégicas en base a la necesidad del efector y el lugar».

De este modo, el reordenamiento en los diferentes establecimientos sanitarios ha permitido que los equipos estén preparados para responder a la alta demanda. De hecho, el director del Hospital San Benjamín de Colón, Marcos Lenner Luciani, indicó que desde fines de diciembre el número de consultas se duplicó. «Pasamos de atender entre 100 y 120 pacientes en días normales, a prácticamente el doble en la guardia», explicó, dando cuenta del impacto que tiene la temporada estival en el sistema de atención sanitaria local.

Entre las principales consultas se destacan patologías estacionales, que se suman a las habituales de la población residente. En este sentido, el aumento de casos está relacionado con cuadros de gastroenteritis, otitis, conjuntivitis, dermatitis, y quemaduras solares, afecciones frecuentes durante los meses de altas temperaturas y mayor exposición al sol y al agua.

Por su parte, el director del Hospital San José, Marcelo Ramat, afirmó: «En nuestro caso, somos el único efector de la zona que tiene guardia médica y obstétrica las 24 horas», y detalló: «Observamos un incremento importante en las consultas, por ejemplo en diciembre de 2025 atendimos 1.500 pacientes. Por ello, reforzar nuestras guardias y consultorios nos permite brindar una atención de mayor calidad».

En tanto, el director del Hospital San Roque María Aguer de Francou, Nahuel Martin, sostuvo: «Gracias a la reorganización y el refuerzo en recurso humano, en nuestro establecimiento pudimos fortalecer la guardia médica en horarios pico de atención, de manera estratégica de acuerdo a las estadísticas habituales de estas épocas».

En esa línea también subrayó que Villa Elisa cuenta con el complejo termal más grande e importante de la zona, lo que posiciona a la localidad como un destino muy elegido.

Cabe señalar que a principios de enero la ciudad de Colón tuvo la tradicional Fiesta del Turista, con sus playas totalmente colmadas de visitantes, y en febrero tendrá lugar la Fiesta de la Artesanía, donde durante cinco días se evidenciará una importante afluencia de personas.

