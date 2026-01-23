Lo aprehendieron por incumplir un mandato judicial

En horas de la tarde de este viernes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, fue comisionado a Calle Leguizamón al 500 a raíz de un llamado telefónico. En el lugar, una mujer manifestó que momentos antes su ex pareja, con quien posee medidas cautelares vigentes, habría ingresado a su domicilio, originándose una discusión, para luego retirarse rápidamente.

Ante ello, y tras realizar un recorrido por la zona, los efectivos intervinientes lograron localizar al ciudadano en las inmediaciones, procediendo a su inmediata aprehensión.

Anoticiada la Fiscalía en turno, se dispuso su traslado a sede policial por el delito de Incumplimiento Judicial en Flagrancia, quedando alojado a su disposición.

www.discofm.com.ar