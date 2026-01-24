Arévalo recorrió el Predio Multieventos

Durante la mañana de este viernes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recorrió el predio, observando las distintas tareas para que este todo listo para la primera noche de carnaval.

«Agradezco a los integrantes de la Comisión, trabajadores y hasta bomberos voluntarios, que trabajan sin parar, para que esté todo preparado», manifestó en Intendente Arévalo.

