Intentó estacionar, perdió el control del vehículo y colisionó un comercio

Pasadas las 10:30 horas aproximadamente de este sábado, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón tomó intervención en un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de Calle 12 de Abril al 150, donde por razones que se tratan de establecer, un automóvil marca Volvo, modelo XC60, color blanco, que circulaba por dicha arteria, conducido por un hombre de 71 años, domiciliado en la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe, al intentar estacionar perdió el control del rodado, subiendo al cordón e impactando contra un local comercial.

Como consecuencia del accidente, la propietaria del comercio fue trasladada al Hospital local, donde luego de ser examinada se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

www.discofm.com.ar