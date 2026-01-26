Quedó inaugurado el Almacén de Productos Regionales en Termas San José

Se llevó a cabo la inauguración del Almacén de Productos Regionales de Termas San José, un nuevo espacio ubicado en el acceso al complejo termal, que surge a partir de un convenio de cooperación entre el Estado Municipal y el Establecimiento Los Pecanes – Nuez Pecán La Reina, emprendimiento pionero en la producción de nuez pecán y referente del sector productivo local.

El acto contó con la presencia del intendente Gustavo Bastián, la viceintendenta Mirta Pérez, autoridades municipales, productores, emprendedores locales y vecinos.

Durante la apertura se destacó que el nuevo almacén tiene como eje principal la nuez pecán, producto identitario de San José y símbolo del desarrollo agroindustrial de la ciudad, a partir del cual se integra una propuesta más amplia de productos regionales que complementan y enriquecen la experiencia del visitante.

El espacio ofrece una cuidada selección de productos elaborados a base de nuez pecán, junto a vinos, licores, dulces, alfajores y otras producciones artesanales de la región, reflejando las raíces productivas y culturales del territorio. Asimismo, el proyecto contribuye a jerarquizar el acceso a Termas San José, fortaleciendo el vínculo entre turismo y economía local y mejorando la experiencia de quienes visitan el complejo.

En ese marco, se realizó un especial reconocimiento a Julieta Forisi y su familia, por su visión sostenida en el tiempo, la inversión, la confianza y el compromiso con el crecimiento turístico-productivo de la ciudad, siendo pioneros en la producción de nuez pecán y referentes del turismo rural y la agroindustria local.

Posteriormente, el intendente Gustavo Bastián dirigió unas palabras en las que resaltó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado, y la necesidad de continuar impulsando proyectos que pongan en valor la producción local y fortalezcan la identidad de San José.

El acto culminó con el corte de cintas, a cargo del intendente Gustavo Bastián, la viceintendenta Mirta Pérez, la secretaria de Turismo Anabella Lubo y la familia de Nuez Pecán La Reina, seguido de la bendición a cargo del padre Daniel Petelin.

Como broche final, visitantes y asistentes disfrutaron de degustaciones de productos locales de Licores Bard, Bodega Casona de Piedra, Alfajores Primeros Colonos y la anfitriona Nuez Pecán La Reina.

Con esta inauguración, Termas San José suma un nuevo espacio que pone en valor la producción local, con la nuez pecán como protagonista, integrando turismo, identidad y desarrollo.

