Con el río «no»

Este domingo 25 de enero se realizó una nueva convocatoria en defensa del río Uruguay con una caravana náutica.

El intendente Gustavo Bastian, junto a la viceintendenta Mirta Pérez y la Secretaria de Turismo Anabella Lubo, participaron de la actividad en defensa del Río Uruguay.

La caravana expresó, de manera pacífica y colectiva, el compromiso con el cuidado del ambiente y la defensa del río Uruguay.

Esta acción comunitaria abierta busca visibilizar la importancia de proteger nuestro territorio, nuestras costas y nuestras formas de vida.

