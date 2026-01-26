Con el río «no»— 26/01/2026 Comentarios desactivados en Con el río «no» 1
Este domingo 25 de enero se realizó una nueva convocatoria en defensa del río Uruguay con una caravana náutica.
El intendente Gustavo Bastian, junto a la viceintendenta Mirta Pérez y la Secretaria de Turismo Anabella Lubo, participaron de la actividad en defensa del Río Uruguay.
La caravana expresó, de manera pacífica y colectiva, el compromiso con el cuidado del ambiente y la defensa del río Uruguay.
Esta acción comunitaria abierta busca visibilizar la importancia de proteger nuestro territorio, nuestras costas y nuestras formas de vida.
