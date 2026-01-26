Encuentran en Villa Elisa partes y el cuadro de una moto sustraída en Colón

En la noche de este domingo, personal policial de Comisaría Villa Elisa fue comisionado a un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Centenario, a raíz de un llamado telefónico.

Constituidos en el lugar, el personal se entrevistó con la llamante, quien puso en conocimiento la posible presencia de motopartes vinculadas a una motocicleta denunciada como sustraída la noche anterior en la ciudad de Colón.

Ante ello, se procedió al secuestro de elementos compatibles con partes de la moto interesada, aportándose además información sobre la ubicación del cuadro del rodado, el cual fue localizado posteriormente en cercanías del Arroyo Gualeguaychú, sobre Ruta Nacional N° 130 al Km 26.

Realizadas las verificaciones de rigor, se estableció que los elementos secuestrados guardarían relación con una motocicleta marca Motomel B110 cc., denunciada por una ciudadana como sustraída en fecha 24 de enero del corriente año en la ciudad de Colón.

Anoticiada la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro de los efectos y la prosecución de las actuaciones correspondientes.

