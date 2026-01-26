Despiste en la autovía dejó personas lesionadas

En horas de la tarde de este domingo, alrededor de las 17:15 horas, personal policial de Comisaría San José intervino en un siniestro vial ocurrido sobre Autovía Gervasio Artigas, al kilómetro 160.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Renault Mégane Scénic, que circulaba en sentido Norte a Sur, habría perdido el control, despistando hacia la banquina y finalizando su recorrido entre la vegetación existente.

El rodado era conducido por un hombre de 29 años, quien viajaba acompañado por cuatro personas, todos con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del siniestro, una mujer de 32 años y una menor de 8 años fueron trasladadas al nosocomio local para su atención médica, determinándose que presentaban lesiones de carácter leve.

