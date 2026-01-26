Enersa trabaja en Puerto Sánchez para regularizar las conexiones eléctricas

La empresa de Energía de Entre Ríos lleva adelante el Programa de Recupero de Usuarios, con el objetivo de regularizar las conexiones eléctricas y promover un servicio seguro a sus usuarios. En esta oportunidad, se está trabajando en el icónico barrio de Puerto Sánchez de Paraná.

El programa lleva tres meses en funcionamiento y ya se recuperaron más de 350 usuarios en la capital provincial. En este sentido, Enersa realiza un trabajo exhaustivo relevando dominios y detectando potenciales suministros a normalizar. Además, desarrolla una tarea de concientización social para que los usuarios y sus familias comprendan la importancia de contar con un suministro eléctrico normalizado y los riesgos que implica una conexión eléctrica precaria.

En el caso de Puerto Sánchez, fueron los propios vecinos y dueños de comedores quienes compraron los pilares y realizaron los trámites a la espera de las conexiones para que tengan su suministro regularizado con llave térmica y disyuntor.

Al respecto, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, remarcó que «a la gente le costaba solicitar el servicio por la cantidad de requisitos que se le pedía. En este sentido, en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Paraná, el IAPV y el EPRE, se resolvieron cuestiones burocráticas, se simplificaron los trámites previos a la conexión del servicio y se tomaron las medidas pertinentes para agilizar las solicitudes. Hoy el 90 por ciento de los usuarios de Puerto Sánchez, que son una importante vidriera gastronómica para Paraná, ya tiene su suministro regularizado, y el 10 por ciento restante está siendo relevado por los equipos de empresa».

Cuáles son los riesgos de las conexiones eléctricas precarias

Si son clandestinas, constituyen un delito penado por Ley. Además atentan contra la seguridad personal de quienes las realizan (con riesgo de electrocución y/o incendios).

Representan una amenaza para quienes habitan la vivienda y para quienes pasan por el lugar.

Pueden provocar problemas de tensión y afectar negativamente la red eléctrica, y alteran el normal servicio eléctrico de los vecinos y de la zona.

Pueden provocar quema de electrodomésticos y atentan contra el uso eficiente de la energía eléctrica.

Un dato relevante, conforme a lo expresado por parte de los Bomberos de Paraná, es que el 80 por ciento de los incendios en la capital provincial son ocasionados por este tipo de conexiones.

www.discofm.com.ar