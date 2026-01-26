Empujaban una moto pero cuando vieron a la Policía la abandonaron y se ocultaron en el monte

Este lunes por la madrugada, personal policial de Comisaría La Picada, mientras realizaba recorrida preventiva divisó en inmediaciones de calles Blanca Walser y Velzi del Barrio Santa Teresita de la ciudad de San José, a varios ciudadanos empujando un motovehículo, quienes al advertir la presencia policial arrojaron el rodado y se dieron a la fuga, perdiéndose de vista en zona de monte.

Al proceder al chequeo de la moto, se constató que se trataba de una motocicleta marca Betamotor, no pudiéndose obtener mayores datos en el lugar.

Comunicado el hecho a la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro del rodado a fin de establecer su propiedad y procedencia, labrándose las actuaciones correspondientes.

www.discofm.com.ar