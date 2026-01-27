Pasó el último Recreo No Duerme de enero

Se termina enero, pero el verano en San José sigue a pleno. Y las noches del Recreo No Duerme también.

Se trató de una noche hermosa, de encuentro, baile y pura alegría con artistas locales y regionales que la rompieron en el escenario.

La apertura estuvo a cargo de la Escuela de Danzas Luna Cautiva, que trajo de regalo cuadros llenos de tradición y folclore. Después llegó el ritmo de Aníbal Agüero con su cumbia, los románticos de Pasión y Vida y un cierre bien arriba junto a Rosa Negra.

Mientras tanto, el patio gastronómico llenaba el aire de aromas irresistibles y la feria de emprendedores sumaba color con producciones locales que enamoran.

Verano, música, sabores y comunidad; todo en una misma noche. El reencuentro será el próximo domingo para seguir disfrutando de Recreo No Duerme.

