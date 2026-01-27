Autoridades de la Confederación Suiza fueron distinguidas como Huéspedes de Honor en San José

Este lunes 26 de enero, autoridades representativas de la Confederación Suiza visitaron la ciudad de San José y fueron distinguidas como Huéspedes de Honor, en un acto realizado en el Museo Histórico Regional de la Colonia San José.

La distinción fue otorgada mediante el Decreto N.º 15/2026 al Sr. Philippe Varone, alcalde de Sion; al Sr. Jean Michel Bonvin, alcalde de Arbaz; y a la Sra. Delphine Pannatier, prefecta de Evolène, en reconocimiento a los históricos lazos culturales, sociales y comunitarios que unen a San José con Suiza, uno de los países que contribuyó de manera decisiva al origen y desarrollo de la ciudad.

El acto contó con la presencia del intendente Gustavo Bastian, la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo, y el director del Museo Histórico Regional de la Colonia San José, Hugo Martín, quienes acompañaron este encuentro institucional que reafirma el compromiso de mantener y fortalecer los vínculos históricos y las relaciones bilaterales.

Esta visita representa un nuevo paso en la consolidación de la identidad cultural de San José y en el fortalecimiento de los lazos internacionales que forman parte de su historia y proyección futura.

