Por una ciudad de Feliciano más limpia y ordenada— 27/01/2026 Comentarios desactivados en Por una ciudad de Feliciano más limpia y ordenada 2
El Municipio de San José de Feliciano continúa con las tareas de limpieza y corte de pasto en distintos sectores de la localidad.
«Solicitamos la colaboración de los vecinos y vecinas para mantener la limpieza y acompañar el gran trabajo que realizan diariamente los trabajadores de la Subsecretaría de Servicios Públicos», puntualizan desde el municipio del norte entrerriano.
www.discofm.com.ar