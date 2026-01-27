Por una ciudad de Feliciano más limpia y ordenada

El Municipio de San José de Feliciano continúa con las tareas de limpieza y corte de pasto en distintos sectores de la localidad.

«Solicitamos la colaboración de los vecinos y vecinas para mantener la limpieza y acompañar el gran trabajo que realizan diariamente los trabajadores de la Subsecretaría de Servicios Públicos», puntualizan desde el municipio del norte entrerriano.

www.discofm.com.ar