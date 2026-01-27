Ingresaron a un comercio y extrajeron dinero pero fueron detenidos en operativo cerrojo

Este martes por la madrugada, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón tomó intervención a raíz de un hecho ilícito registrado en un local comercial situado en inmediaciones de calles 12 de Abril y 1° Junta, de esta ciudad, donde supuestos autores habrían ingresado al establecimiento y, mediante un ardid, lograron sustraer dinero en efectivo.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, se iniciaron de manera inmediata las actuaciones correspondientes, disponiéndose un amplio operativo cerrojo en la zona, con el despliegue de móviles y efectivos, a fin de dar con los presuntos responsables.

Como resultado de las tareas desarrolladas, y a pocas horas de ocurrido el episodio, el personal actuante logró localizar a dos individuos en inmediaciones de calles Leguizamón y Noailles. Se trató de un hombre de 34 años de edad, de nacionalidad paraguaya, y otro de 25 años, domiciliado en esta ciudad, quienes reunían características compatibles con las aportadas en el marco de la investigación preliminar.

Puesto en conocimiento de la situación, la Unidad Fiscal de Colón en turno, se dispuso la aprehensión de ambos sujetos y su posterior alojamiento en dependencia policial, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

