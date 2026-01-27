Siniestro vial con una joven lesionada

En horas de la madrugada de este martes, personal policial dio inicio a actuaciones de rigor a raíz de un siniestro vial registrado en inmediaciones de calle Paso de los Andes al 700, en jurisdicción de la ciudad de Colón.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que, por causas que se tratan de establecer, se había producido una colisión entre una motocicleta marca Mondial, la cual era conducida por una adolescente de 17 años de edad, y un vehículo utilitario marca Peugeot, modelo Partner, que se encontraba estacionado sobre la arteria mencionada.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado de menor porte resultó con lesiones de carácter leve. Asimismo, personal de Inspección Municipal procedió a la retención preventiva de la motocicleta, al constatarse que la joven carecía de la licencia habilitante para conducir.

