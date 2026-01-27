De la tierra al asfalto, nueva incorporación en Clase 2

El colonense Brian Guzardo avanza en trabajos para subirse a un auto de turismo.

Con experiencia (y campeonatos) en distintas categorías de karting en tierra, adquirió un Fiat Uno con el que avanzó en el armado de la jaula y chasis.

Contará con el asesoramiento de expertos de la zona, que aportaron conocimientos en distintos puntos del armado como «Pipo» Ferrer en los motores. Gabriel Gonzalez en amortiguadores, etc.

Se estima que los trabajos lleguen a una prueba antes de la segunda fecha, tiempo estimado para comenzar a competir en la convocadora divisional.

www.discofm.com.ar