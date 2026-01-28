Nueva recomposición salarial para empleados municipales sanjosesinos

El Intendente de la ciudad de San José, junto a los gremios intervinientes, llevó adelante una nueva recomposición salarial para todo el personal Municipal de San José.

Se acordó otorgar una suma fija por única vez de $50.000 abonarse en el mes de enero a todo el personal contratado y planta permanente.

También, otorgar un 10% de aumento a todas las categorías a abonarse en el mes de Febrero.

Dicho incremento será aplicable asimismo a los conceptos de presentismo y horas extras.

Además se informó que la próxima semana se conocerán los trabajadores que pasarán a planta permanente, del último llamado, y se anunciará una nueva convocatoria a pase a planta.

