Se renueva el cartel de ingreso a la ciudad por Ruta 130

La Municipalidad de San José avanza con la renovación del cartel de ingreso a la ciudad, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 130, en la zona conocida como «La heladera», punto que demarca el límite entre San José y Colón.

Durante la mañana de este miércoles, la empresa Estrumax realizó de manera gratuita el descenso del cartel de gran porte mediante grúa. Bizcochitos El Rey, uno de los sponsors de la temporada de verano realizará el nuevo ploteo y la puesta en valor del cartel indicativo y señalético, que marca el límite entre las dos ciudades además de informar la ubicación de distintos puntos y atractivos de la ciudad.

Una vez finalizados los trabajos de actualización, la empresa volverá a colocar el cartel sin costo, reafirmando el compromiso conjunto entre el sector público y privado para mejorar la imagen urbana y fortalecer la señalización turística de San José.

Esta acción forma parte de las tareas de mantenimiento y mejora de los accesos a la ciudad, reforzando la identidad y la bienvenida a quienes ingresan por esta vía.

