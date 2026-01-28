Motociclista resultó con lesiones leves tras siniestro vial en avenida Urquiza

En horas de la mañana de este miércoles, personal policial inició actuaciones a raíz de un accidente de tránsito registrado en inmediaciones de avenida Urquiza al 1180, en la ciudad de Colón.

Según las primeras diligencias practicadas en el lugar, y por causas que se tratan de establecer, una joven de 27 años de edad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Wave, colisionó con un can que se encontraba sobre la calzada.

A raíz del impacto, la conductora perdió la estabilidad del rodado y cayó al pavimento, resultando con lesiones de carácter leve. La mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital San Benjamín.

www.discofm.com.ar