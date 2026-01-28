Colisión entre motocicleta y camión dejó un lesionado leve en la ciudad de Colón

Pasado el mediodía de este martes, se registró un siniestro vial en inmediaciones de las calles Paysandú y Salta, en la ciudad de Colón, hecho en el que participaron dos rodados.

De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, y por causas que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre una motocicleta marca Keller, modelo Status 150, la cual era guiada por un hombre de 48 años, y un camión marca Hyundai, conducido por un ciudadano de 30 años de edad.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones de carácter leve.

