10% de aumento para empleados municipales de Feliciano

Con la liquidación del mes de enero, el Presidente Municipal de San José de Feliciano, Damián Arévalo, dispuso un aumento del 10 % para el personal temporario y otros diferentes aumentos para el personal con contratos de servicios.

Para el personal de planta se encuentra pendiente una reunión en paritarias con el gremio municipal que se realizará a la brevedad y se contemplará allí el mes de enero.

Se recuerda que con los aumentos del 2025, aun se está por lo menos 8 puntos pon encima de los índices nacionales publicados para ese año.

