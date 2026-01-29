Siniestro vial en zona céntrica de Colón dejó un motociclista con lesiones leves

En horas de la mañana de este jueves, personal policial tomó intervención a raíz de un siniestro vial registrado en inmediaciones de calle Bolívar y Avenida Presidente Perón, en la ciudad de Colón, en el que participaron dos rodados.

Por causas que se tratan de establecer, en dicho sector se produjo una colisión entre una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, conducida por un ciudadano de 39 años de edad, y una motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ, guiada por otro individuo.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones de carácter leve, siendo trasladado al nosocomio local.

