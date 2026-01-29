Recuperan elementos sustraídos del interior de un vehículo tras tareas investigativas en Colón

En el marco de una causa iniciada a raíz de una denuncia radicada el domingo pasado, personal dependiente de Jefatura Departamental llevó adelante diversas diligencias investigativas que permitieron esclarecer un hecho ocurrido en inmediaciones de las calles Mitre y Castelli, en la ciudad de Colón.

De acuerdo a lo denunciado oportunamente, una ciudadana había dejado estacionado su vehículo, marca Volkswagen, modelo Gol, debido a un desperfecto mecánico. En tales circunstancias, y sin que se ejerciera violencia, individuos habrían sustraído del interior del rodado un equipo stereo y dos parlantes tipo bocina.

Como resultado de tareas de campo y averiguaciones practicadas, en horas de la noche de este miércoles se logró localizar el equipo esterero en poder de un individuo de 32 años de edad, domiciliado en calle Rocamora, mientras que los restantes elementos fueron hallados en poder de un ciudadano de 23 años, con domicilio en Boulevard Ferrari.

Anoticiada la Unidad Fiscal de Colón sobre los avances de la investigación, se dispuso el formal secuestro de los elementos recuperados, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones correspondientes.

