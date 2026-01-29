Un joven fue trasladado a sede policial por un hecho ilícito ocurrido en un camping de Colón

En horas de la mañana de este jueves, en respuesta a un llamado telefónico, personal dependiente de la Jefatura Departamental, se constituyó en un camping ubicado en la ciudad de Colón, donde se habría registrado un hecho de carácter ilícito que afectó a personas allí alojadas.

Una vez en el lugar, el personal actuante tomó conocimiento de que un joven habría ingresado al predio y sustraído un elemento perteneciente a los ocupantes del establecimiento. A partir de los datos recabados en el lugar, especialmente las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por los damnificados, se desplegó un rápido operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Como resultado de las diligencias practicadas, se logró localizar e identificar al presunto autor del hecho, tratándose de un individuo de 25 años de edad, oriundo de la provincia del Chaco, quien fue inmediatamente trasladado a sede policial para su correcta identificación y demás actuaciones de rigor.

Puesto en conocimiento de lo acontecido, la Unidad Fiscal de Colón dispuso que el mencionado sujeto quedara supeditado a la causa en trámite. Asimismo, el elemento sustraído fue formalmente secuestrado, quedando bajo resguardo policial para su posterior restitución a los legítimos propietarios.

