Lanzaron el operativo Campo Seguro 2026 en Villaguay

Con el objetivo de reforzar la presencia policial en las zonas productivas y combatir el delito rural, el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, estuvo presente en el lanzamiento del Operativo Campo Seguro 2026.

El acto se desarrolló en Villaguay, sobre la ruta 130, frente a la Escuela de Educación Agrotécnica N° 2 Justo José de Urquiza. El objetivo de esta política es continuar realizando acciones que permitan brindar protección de los sectores que motorizan la economía entrerriana.



«Estamos articulando una nueva instancia del operativo Campo Seguro en Villaguay, donde pusimos en marcha un gran despliegue policial. Además, dialogamos con los integrantes de la Sociedad Rural y escuchamos sus necesidades en materia de prevención del abigeato. La presencia policial es fundamental para disuadir el delito. Asimismo, incorporamos tecnología para realizar una prevención más efectiva, como drones térmicos y monoculares térmicos».



El operativo contempla un incremento sustancial en las recorridas preventivas, controles de tránsito en rutas provinciales y caminos vecinales, y una articulación directa con los productores locales. En esta edición 2026, se integran unidades de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, junto con apoyo logístico de las departamentales de la región.



El ministro estuvo acompañado por el Jefe de Policía de la provincia, Claudio González, la diputada, Susana Alejandra Martina Pérez; el presidente de la Sociedad Rural, Gustavo Meichtry, autoridades de la plana mayor policial, representantes de entidades agrarias y directivos de la comunidad educativa rural.



El despliegue de este operativo se da en sintonía con otras acciones de seguridad integral que se vienen desarrollando en toda la provincia, orientadas a la reducción de delitos como el abigeato y el hurto de maquinaria, además de garantizar la seguridad vial en zonas de alta circulación de carga pesada.

www.discofm.com.ar