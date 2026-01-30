Inauguraron nuevas dependencias policiales en San Salvador

En el marco de las políticas de fortalecimiento institucional y bienestar del personal, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó la inauguración de dos nuevas dependencias claves en la Jefatura departamental de San Salvador.

Acompañado por el jefe de Policía de la Provincia, Claudio González, el ministro dejó formalmente habilitado el nuevo Gimnasio de Musculación y la oficina de la División Robos y Hurtos, ubicados en el predio de la Jefatura sobre la calle San Martín.

La inauguración del Gimnasio de Musculación responde a un pedido histórico para mejorar la preparación física de los efectivos policiales, entendiendo que el entrenamiento constante es fundamental para el desempeño de sus funciones operativas. «Invertir en la salud y el entrenamiento de nuestros agentes es invertir directamente en la seguridad de los ciudadanos. Un policía bien preparado es un policía que puede servir mejor a su comunidad», destacó Roncaglia durante el corte de cintas.

Por otro lado, la apertura de la nueva oficina de Robos y Hurtos representa un salto cualitativo en la capacidad investigativa de la departamental San Salvador. El nuevo espacio cuenta con equipamiento y personal especializado para el tratamiento de delitos contra la propiedad, optimizando los tiempos de respuesta y la eficiencia en la resolución de casos.

