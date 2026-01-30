Importante procedimiento desarticula banda dedicada a realizar ilícitos con inhibidores

Tras una minuciosa investigación que se extendió hasta la provincia de Córdoba, efectivos de la Jefatura Departamental, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal de Colón, lograron la detención de tres sujetos y el secuestro de una millonaria suma de dinero, un rodado y dispositivos tecnológicos.

En el marco de una compleja causa judicial, personal dependiente de la Departamental, bajo la conducción técnica del Dr. Alejandro Perroud, titular de la Unidad Fiscal de Colón, culminó con éxito una serie de procedimientos que permitieron desarticular una organización criminal presuntamente dedicada a la sustracción de bienes mediante el uso de inhibidores de señales.

El inicio de las actuaciones se remonta a los primeros días del corriente mes, cuando un individuo acompañado por otras personas, mediante el empleo de dispositivos electrónicos para anular el cierre centralizado, logró vulnerar las medidas de seguridad de un rodado. Del interior de una camioneta se sustrajo una cuantiosa suma de dinero, integrada por moneda nacional y moneda extranjera (dólares estadounidenses).

Las tareas de campo y el análisis exhaustivo de los indicios recolectados permitieron establecer que los presuntos autores del ilícito tendrían su domicilio en la provincia de Córdoba. En virtud de ello, una comisión policial se constituyó en la mencionada provincia, realizando tareas de vigilancia por varios días.

Con los elementos probatorios recabados, el Juzgado de Garantías de Colón libró tres exhortos destinados al Juzgado de Control de Feria de Córdoba. La fase operativa se concretó en las primeras horas de este viernes en conjunto con personal del Departamento Robos y Hurtos (D.G.I.C.) de la Policía cordobesa, arrojando los siguientes resultados:

Primer Procedimiento (calle Crisólogo Oliva al 3600): Se procedió al formal secuestro de una camioneta marca Jeep, modelo Renegade, la cual habría sido el soporte logístico utilizado para cometer el hecho en Colón. En el lugar, se detuvo a un ciudadano de 32 años y se incautó telefonía celular.

Segundo Procedimiento (calle Jerónimo Luis Cabrera al 1100): En esta finca se incautaron cinco teléfonos móviles, prendas de vestir de interés para la causa y un dispositivo inhibidor de señales con su cargador. Asimismo, se halló una réplica de arma de fuego tipo 9mm (aire comprimido). En este punto se efectivizó la detención de un individuo de 48 años.

Tercer Procedimiento (Avenida Colón al 3700): La irrupción permitió el secuestro de otro inhibidor y una importante suma de dinero, en dólares y pesos argentinos. Allí se procedió a la aprehensión de un hombre de 41 años.

Por disposición de la magistratura interviniente, los tres detenidos permanecen alojados en dependencias policiales de la provincia de Córdoba, a la espera de que se cumplimenten los trámites de extradición interprovincial para ser puestos a disposición de las autoridades judiciales locales.

