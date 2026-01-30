Acuerdo institucional entre Municipio y Jefatura Departamental de Feliciano

La Presidente Muncipal a cargo, Anabella Ferrras, se reunió con el Comisario Mayor Romualdo Javier Ramírez, Jefe de Policía Departamental de Feliciano, para firmar un nuevo convenio de colaboración mutua.

El presente convenio tiene por objeto reforzar el trabajo mancomunado e interinstitucional, para mejorar, fortalecer y asegurar una prestación de servicio eficiente en los roles que le corresponde a cada parte.

En el mismo la municipalidad se compromete a aportar a la policía combustible en forma mensual y como contraprestación, la policía se compromete a asistir y prestar servicios y reforzar la seguridad en los eventos que la municipalidad o sus comisiones realice al aire libre y/o en la vía pública.

