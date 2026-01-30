Colisión entre camioneta y motocicleta dejó como saldo una mujer lesionada

En la tarde de este jueves, se iniciaron actuaciones a raíz de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de las arterias Maipú e Ituzaingó, en la localidad de San José, en el que intervinieron dos rodados.

Por razones que se tratan de establecer, se produjo la colisión entre una unidad de mayor porte, tratándose de una camioneta Toyota Hilux, la cual era guiada por un ciudadano de 32 años de edad, y un motovehículo marca Honda, modelo Bross NXR, conducida por una joven de 28 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado de menor porte debió ser asistida en el lugar y trasladada al nosocomio local con lesiones leves.

