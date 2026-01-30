Un menor debió ser hospitalizado tras protagonizar un incidente vial

Durante el transcurso de la tarde de este jueves, se produjo un siniestro vial en la intersección de Bulevar Ferrari y calle Cot, en la ciudad de Colón.

Por causas que se tratan de establecer, un niño de 10 años, quien se encontraba circulando a bordo de una bicicleta, habría perdido el control de la misma, lo que provocó su estrepitosa caída sobre la calzada resultando lesionado. Ante la premura del caso fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín.

