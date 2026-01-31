La radio tradicional sigue imponiéndose a pesar del auge del podcast y el estreaming

La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha presentado la 11ª edición de su estudio dedicado a la radio, elaborado a través del panel AIMC Q Panel, centrado en los hábitos de consumo radiofónico en 2025. El informe, que ya se ha consolidado como referencia sectorial, analiza patrones de escucha, frecuencia, dispositivos, plataformas y preferencias en un ecosistema mediático marcado por la convergencia entre la FM, el streaming y el podcasting. Los resultados permiten trazar un retrato detallado de un oyente cada vez más móvil, multiplataforma y selectivo.

Uno de los principales datos del estudio es la elevada actividad radiofónica entre los internautas: el 66% escuchó radio el día anterior a la encuesta y el 86% en los últimos 30 días. Además, el 41% declara consumirla los siete días de la semana, mientras que solo el 14% afirma no hacerlo nunca o casi nunca, lo que refleja la vigencia del medio en el panorama digital actual. La radio, lejos de perder presencia, se redistribuye entre distintos canales y dispositivos, y refuerza su rol como acompañamiento diario en rutinas laborales, domésticas y de ocio.

El estudio también revela cómo la escucha se ha vuelto flexible y asociada al movimiento. El coche se mantiene como principal espacio para consumir radio, con un 61% de menciones, seguido del hogar (36%) y el trabajo (10%). Los desplazamientos cortos, el transporte público y los tiempos de espera se han convertido en escenarios donde conviven la FM, la radio online y los podcasts, especialmente a través del smartphone, lo que ha modificado la relación temporal del usuario con el contenido.

El auge del consumo digital cambia el mapa radiofónico

En dispositivos y plataformas, la FM mantiene un liderazgo sólido —con un 83% de escucha en un día promedio—, aunque el estudio constata un crecimiento sostenido del consumo digital. La radio por Internet alcanza ya el 30%, impulsada por el uso intensivo del smartphone (55% en streaming) y la expansión de los altavoces inteligentes, presentes en el 32% de los hogares. Un 35% de los usuarios de estos dispositivos los utiliza para escuchar radio mediante asistentes de voz como Alexa o Google Assistant. Para la escucha online, la vía más usada sigue siendo la web de la cadena (49% en el último mes), seguida de las apps oficiales (36%). Ordenadores portátiles y tabletas complementan el acceso digital, especialmente en el consumo a la carta.

El podcast también confirma su consolidación dentro del ecosistema sonoro. El 55% escuchó radio por Internet durante el último año y un 39% combina directo y diferido. Las entrevistas (52%), tertulias (46%), música temática (41%) y noticias breves (38%) encabezan las preferencias. El móvil es el dispositivo dominante (75%), seguido por tabletas (15%) y altavoces inteligentes (10%). El acceso suele realizarse a través de apps agregadoras (41,4%), y el 66% escucha podcasts durante tareas domésticas o momentos de ocio. La suscripción premium ha crecido hasta el 10% de los oyentes, cuatro puntos más que en 2024. La búsqueda online (53%) y las recomendaciones de amigos (34%) son las vías más comunes de descubrimiento.

En cuanto a tendencias, el informe detecta menos tiempo de escucha diaria respecto a años anteriores, pero más interacción y personalización. La combinación de FM, online y podcasting revela un consumo flexible que obliga a marcas y emisoras a diversificar canales y mensajes. La publicidad segmentada y nativa, especialmente en podcasts y streaming, está mostrando mayor efectividad, lo que impulsa la inversión en estrategias basadas en el conocimiento de los hábitos de cada audiencia. De cara a 2026, el estudio prevé que la radio digital y el podcast sigan creciendo, sobre todo entre jóvenes urbanos y usuarios móviles, mientras la integración entre FM y plataformas digitales se perfila como la clave para mantener la relevancia del medio.

www.discofm.com.ar