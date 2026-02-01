Dos aprehendidos tras intentar irse sin pagar en un local y realizar amenazas

Pasada la medianoche de este domingo, personal de la Jefatura Departamental Colón debió intervenir en un establecimiento comercial ubicado en el radio céntrico de la ciudad, a raíz de un incidente provocado por dos clientes.

Al arribar al lugar, el personal actuante fue informado sobre la conducta de dos sujetos de 24 y 28 años de edad, quienes, tras haber realizado diversas consumiciones en el local, habrían manifestado su negativa rotunda a efectuar el pago correspondiente. Ante el reclamo de los responsables del comercio, los individuos habrían adoptado una postura hostil, profiriendo amenazas.

Ante la flagrancia del hecho y la renuencia de los implicados, se procedió a la inmediata comunicación con la Unidad Fiscal en turno. La magistratura interviniente dispuso el traslado de ambos ciudadanos a dependencia policial, donde fueron correctamente identificados, quedando alojados, supeditados a una causa por el supuesto delito de Estafa y Amenazas.

