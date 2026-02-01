Se resolvió acordar con AGMER Feliciano una entrada diferencial para la Fiesta del Ternero

Los afiliados a AGMER de la ciudad de San José de Feliciano tendrán acceso a la compra de un bono para todas las noches a un valor de $ 30.000, presentando su recibo de haberes.

Esto se decidió por la tarde de este sábado, en reunión de la Presidente Municipal a cargo, Anabella Ferreras y el Presidente de la Comisión Municipal de la Fiesta del Ternero, Walter Vallejos, atentos a nota recibida por AGMER Feliciano, en la cual ofrece a cambio, sus dependencias para la utilización de la organización de la 52° Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, por una rebaja en el precio a abonar por los afiliados.

El convenio se ejecutará desde el miércoles y hasta el viernes de la semana que comienza, aprovechando la reapertura de la venta de Bonos Excepcional a Residentes.

