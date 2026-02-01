Lesionados tras un impacto entre dos vehículos

Durante la tarde de este sábado, se produjo un incidente vial en la zona urbana de la ciudad de Colón. El hecho tuvo lugar en la intersección de Bulevar Ferrari y calle Artigas, donde, por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos vehículos de distinto porte.

El siniestro se vio protagonizado por un automóvil Volkswagen, modelo Gol Power, en el que se desplazaba una ciudadana de 27 años de edad, quien circulaba acompañada por una adolescente de 16 años. El segundo vehículo involucrado resultó ser una unidad, marca Fiat, modelo Strada, la cual era conducida por un individuo de 47 años.

A raíz del impacto, los ocupantes de ambos rodados resultaron con lesiones leves.

