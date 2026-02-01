Aprehensión de un joven tras transgredir una medida judicial

En las primeras horas de la mañana de este sábado, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón debió intervenir en un domicilio ubicado en el Barrio Plan Libertad, tras recepcionarse una alerta telefónica que daba cuenta de una presunta irregularidad en el lugar.

Al arribar la comisión policial a la finca señalada, los efectivos constataron la presencia de un individuo de 23 años de edad, quien habría ingresado a la vivienda de forma irregular. Tras el cotejo de datos de rigor, se confirmó que el sujeto sobrelleva medidas vigentes de prohibición de acercamiento hacia la residente del inmueble, dictaminadas previamente por la justicia.

Ante la flagrante desobediencia judicial, se procedió a la inmediata aprehensión del ciudadano. El procedimiento fue comunicado de manera inmediata a la Unidad Fiscal de Colón, desde donde se dispuso el traslado de esta persona hacia dependencia policial, donde permanecerá alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

