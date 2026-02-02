El Recreo No Duerme abrió los eventos de febrero

La noche arrancó con toda la energía y el humor de Eclipse Sono Dance, siguió con el folclore de Pitingo Izaguirre, después llegó el show del Pato Viganoni y el gran cierre fue a puro baile con Las Voces de la Quinta.

El Recreo volvió a latir con un marco de público espectacular: los de siempre y mucha gente nueva que se suma porque ya sabe que los domingos acá se viven distinto.

Música, encuentro y alegría. Así son las noches en El Recreo. Domingos de esos que quedan en el recuerdo.

