El Verano Más Largo de Entre Ríos se vive a pleno en San José

Enero volvió a confirmar a San José como uno de los destinos más elegidos de la región.

Ocupación promedio mensual del 73%, alcanzando picos del 80% los fines de semana.

78.343 pernoctes y una estadía promedio de 3,8 noches, reflejando un turismo que elige quedarse y disfrutar.

$28.000 millones de movimiento económico estimado, con un gasto promedio diario de $95.874 por persona.

Balneario Camping Municipal

– 86.592 personas

– 6.119 acampantes

– 1.736 carpas

– 272 casas rodantes

– 84 motorhome

Complejo Termas San José

– 27.993 personas

– 435 personas en noches termales

Más de 30.000 personas disfrutaron los eventos culturales ofrecidos por la Secretaría de Turismo de la ciudad.

Los datos reflejan una temporada con afluencia sostenida, marcada por estadías moderadas y un comportamiento prudente del gasto turístico.

San José se vive, se disfruta y se elige.

www.discofm.com.ar