Este lunes por la mañana en el Balneario San José, se llevó adelante el encuentro “Educación ambiental para la protección de la cuenca y sus humedales”, una reunión abierta organizada por el Comité de Cuenca Arroyo Perucho Verna junto a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.

La jornada fue un espacio de intercambio de experiencias, reflexión colectiva y diálogo, orientado a promover acciones concretas para el cuidado del ambiente y la protección de los humedales, en el marco del Día Mundial de los Humedales.

Desde la Municipalidad de San José se acompaña y valora estas iniciativas que fortalecen la participación comunitaria y la educación ambiental como herramientas clave para el cuidado de nuestros recursos naturales y el desarrollo sostenible.

www.discofm.com.ar