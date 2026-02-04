Este fin de semana comienzan los Tradicionales Corsos Sanjosesinos

San José se prepara para vivir noches inolvidables, llenas de brillo, color y toda la alegría del carnaval. Las comparsas locales vuelven a vestir la ciudad de fiesta, música y pura energía.

El sábado 7 de febrero, después de muchos años la calle Centenario vuelve a latir al ritmo del carnaval. Desde las 21 horas, con entrada libre y gratuita, la música, el baile y la alegría toman el corazón de la ciudad.

El 14, 15 y 16 de febrero – Predio Multieventos

La pista se enciende otra vez con todo el talento y el ritmo de nuestras comparsas locales.

– Entrada general $5.000

– Sanjosesinos y menores: gratis

El 21 de febrero – Barrio El Brillante

El gran cierre será a puro color, al sonido vibrante de las batucadas, en otra noche con entrada libre y gratuita para que nadie se quede afuera de la fiesta.

Un mes cargado de emoción, alegría y buena onda para seguir disfrutando de San José, en el verano más largo de Entre Ríos.

