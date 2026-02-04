Feliciano realizó el acto conmemorativo de las batallas de San Lorenzo y Caseros

El Intendente de la ciudad de San José de Feliciano, Damián Arévalo junto a la viceintendente Marisa Leites, en espacios laterales del Municipio, encabezaron el acto homenaje por el 213º aniversario del Combate de San Lorenzo, la primera victoria del Regimiento de Granaderos a Caballo, liderado por José de San Martín.

También se llevó a cabo el homenaje a la Batalla de Caseros, a 174 años de un hecho clave que, bajo el liderazgo de Justo José de Urquiza, abrió el camino hacia la organización constitucional de la Argentina.

