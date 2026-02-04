Trasladan detenidos a Colón en causa por ilícitos con inhibidores

En relación al procedimiento realizado en fecha 30 de enero del corriente año, en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal de Colón, en coordinación con personal policial de Jefatura Departamental Colón, donde se logró desarticular una banda dedicada a cometer ilícitos mediante el uso de inhibidores de señal, habiéndose concretado tres procedimientos en la Pcia. de Córdoba, lográndose el secuestro de material relacionado directamente a la causa, como también la detención de tres ciudadanos mayores de edad.

En cumplimiento de una Orden Judicial emanada desde los Tribunales locales, personal del Grupo Especial de Colón, contando con la valiosa colaboración de personal policial de Jefatura Departamental Concordia, llevaron a cabo una comisión previamente coordinada y estratégicamente organizada, disponiéndose los medios humanos y logísticos necesarios para el traslado de las tres personas detenidas. El procedimiento se efectuó desde el lugar donde los causantes se encontraban alojados, hacia las instalaciones de Jefatura Departamental Colón, realizándose el mismo en forma ordenada, conforme a los protocolos vigentes y sin registrarse incidentes, quedando los mismos a disposición de la Magistratura interviniente.

