Vendía una notebook en la vía pública, amenazó a los agentes de policía y fue detenido

Minutos antes del mediodía de este martes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, fue comisionado a inmediaciones de Bv. González y Río Iguazú a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un ciudadano ofreciendo una computadora en la vía pública.

Al constituirse en el lugar, y luego de recorrer la zona se localizó en las cercanías al sujeto interesado, un residente mayor de edad a quien se procedió a demorar para ser debidamente identificado, no constatándose elementos de interés en su poder al momento del control.

Paralelamente a dicho procedimiento, una mujer mayor de edad se presentó en Sede Policial comunicando la sustracción de una Notebook marca Acer desde el interior de su domicilio ubicado en calle Leguizamón al 600.

En virtud a ello, y tras realizar tareas investigativas, se logró establecer que el elemento denunciado habría sido comercializado momentos antes a un tercero en la zona, coincidiendo la descripción de quien vendió el efecto, con la del hombre que se tenía demorado.

Hallándose el individuo en Dependencia Policial, este adoptó una actitud agresiva, profiriendo amenazas de muerte hacia el personal actuante. Anoticiada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el Secuestro del ordenador portátil para su restitución a la damnificada, y en cuanto al sujeto se procediera a su Aprehensión por los Delitos de Hurto y Amenazas en Flagrancia, quedando alojado a su disposición.

