Extrajo mercadería de un supermercado pero fue aprehendido

En horas de la tarde de este martes, personal policial del Comando Radioeléctrico de Colón, tomó conocimiento de un hecho delictual ocurrido en un comercio del rubro Supermercado, ubicado en Bv. Güemes y Moreno, donde un ciudadano habría sustraído mercadería para luego darse a la fuga.

El hecho habría sido advertido por un funcionario policial perteneciente a Jefatura Departamental Colón, quien al perpetrarse el ilícito se encontraba franco de servicio y fue alertado por el propietario del comercio.

Tras un seguimiento controlado, se logró la aprehensión del individuo de 29 años, en la intersección de calles Castelli y Reibel, constatándose asimismo que llevaba consigo el producto presuntamente sustraído del local.

Anoticiada la Fiscalía de turno, se dispuso el Secuestro de la mercadería y su devolución al damnificado, como así también el traslado del malviviente a Sede Policial, donde quedó alojado a su disposición por el Delito de Hurto en Flagrancia.

